Cina-Pakistan: premier Khan a Pechino, firmati quindici memorandum d'intesa per la cooperazione bilaterale

- Si è chiuso con la firma di quindici memorandum di intesa, l'incontro tenuto a Pechino tra il primo ministro neoeletto del Pakistan, Imran Khan, e il suo omologo cinese Li Keqiang. Un pacchetto di provvedimenti, riporta il quotidiano "Dawn", con cui Pechino decide di "portare avanti con convinzione diversi progetti infrastrutturali in Pakistan". Il vertice è parte del giro di quattro giorni con un alto valore strategico intrapreso da Khan: la Cina è infatti il paese da cui dipende lo sviluppo socioeconomico e infrastrutturale del Pakistan e, più nell’immediato, la sua solvibilità finanziaria. Islamabad sconta una gravissima crisi di bilancio e di liquidità, con riserve di valuta estera sufficienti per appena due mesi di importazioni.Khan, che dopo la sua recente elezione ha ottenuto dall’Arabia Saudita una promessa di assistenza finanziaria da 6 miliardi di dollari, spera di ottenere ulteriori fondi da Pechino, con cui il paese centro-asiatico è già pesantemente indebitato. Per la Cina, del resto, la stabilità del Pakistan è una questione di natura strategica, per almeno due ragioni: quel paese ospita il Corridoio economico Cina-Pakistan (Cpec), segmento fondamentale della nuova Via della seta che una volta ultimato collegherà la Cina al Porto di Gwadar, permettendo a parte delle merci e delle importazioni energetiche cinesi di aggirare l’Oceano Indiano; in secondo luogo, il governo cinese guarda al Pakistan come a un alleato cruciale per contenere i separatisti islamici uiguri, e per giustificare agli occhi del Mondo islamico le durissime misure di sorveglianza e restrizioni delle libertà imposte a quella minoranza etnico-confessionale nello Xinjiang. (segue) (Cip)