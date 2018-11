Cina-Pakistan: premier Khan a Pechino, firmati quindici memorandum d'intesa per la cooperazione bilaterale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sino al mese scorso, Khan aveva espresso la speranza di evitare il ricorso al sostegno dell’Fmi: la prospettiva di una entrata in scena del Fondo non pare entusiasmare nemmeno Pechino, dal momento che il governo pakistano sarebbe costretto a divulgare a quell’organizzazione i dettagli relativi agli accordi di finanziamento legati alla nuova Via della seta. I segnali provenienti da Pechino fanno supporre che il governo cinese sia disposto a intervenire nuovamente a sostegno del suo vicino in difficoltà: “La Cina ha constatato che il Pakistan sconta alcune difficoltà di natura finanziaria”, ha dichiarato il 26 ottobre scorso il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying. Pechino, ha aggiunto il portavoce, “ha offerto al Pakistan assistenza al meglio delle proprie possibilità”. (segue) (Cip)