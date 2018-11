Cina-Pakistan: premier Khan a Pechino, firmati quindici memorandum d'intesa per la cooperazione bilaterale (4)

- Il governo del premier neoeletto Khan, posto di fronte a un quadro macroeconomico così precario, ha ventilato nelle scorse settimane anche l’ipotesi di rivedere il progetto che fa da fulcro alle relazioni con la Cina: il Corridoio economico Cina-Pakistan (Cpec), una serie di infrastrutture dei trasporti ed energetiche dal costo complessivo stimato in 62 miliardi di dollari, che costituisce una delle principali dorsali della nuova Via della seta. L’intenzione di Islamabad pare essere quella di riorientare l’iniziativa verso progetti tesi allo sviluppo sociale, e non solamente sulle infrastrutture. Negli ultimi quattro anni, il Cpec, componente di primo piano dell’iniziativa cinese della nuova Via della seta, ha aiutato il Pakistan ad alzare il tasso di crescita economica dal 3 al 5,2 per cento, e a tamponare la grave crisi energetica del paese. (segue) (Cip)