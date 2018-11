Cina-Pakistan: premier Khan a Pechino, firmati quindici memorandum d'intesa per la cooperazione bilaterale (5)

- Il Cpec rappresenta il cordone ombelicale che lega il Pakistan alla “trappola del debito” cinese, ma anche la chiave attraverso cui il paese potrebbe aggiudicarsi importanti concessioni. Non è chiaro quanto Khan possa davvero sperare di rivedere il mega-progetto concordato con la Cina dal suo predecessore, Nawaz Sharif. Dall’insediamento del nuovo Esecutivo pakistano, lo scorso agosto, i progressi nella realizzazione del Cpec paiono aver subito un sensibile rallentamento, e diversi membri dell’attuale amministrazione chiedono addirittura di interrompere del tutto i lavori. La posizione negoziale di Islamabad, a dispetto della sua vulnerabilità economica e dell’elevato indebitamento, potrebbe essere migliore di quanto appaia. La Cina, infatti, ha già investito circa 19 miliardi di dollari nel Cpec: perdere quegli investimenti, oltre all’esclusiva sui futuri investimenti nel paese – in tutto il Cpec dovrebbe includere progetti per 62 miliardi di dollari entro il 2030 – costituirebbe per Pechino una perdita ingente. Il Cpec, inoltre, è il progetto simbolo dell’iniziativa cinese della nuova Via della seta, oltre a una delle sue direttrici più importanti, specie per quanto riguarda il braccio di ferro con l’India per il primato regionale. (Cip)