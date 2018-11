Gra: riaperta galleria Appia, code tra Casilina e Appia carreggiata interna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Riaperta Galleria Appia sul grande raccordo anulare, permangono code tra Casilina e Appia in carreggiata interna". Lo comunica, in un tweet, Luceverde Roma. (Com)