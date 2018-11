Pd: F. Boccia, basta con politica renziana. E' il momento di voltare pagina

- "Dal mercato dell'Isolotto di Firenze il messaggio dei tanti ex elettori Pd che ho incontrato è chiaro e lo sentite tutti: basta con la politica renziana. Ci dicono tornate tra noi con umiltà. 'Un siamo mi'ca stati raccattati dalla piena' è la sintesi più efficace di una signora che ha sempre votato Pd e oggi ci ha abbandonato. È un coro unanime, che va anche oltre le responsabilità che può avere avuto Matteo Renzi, al quale oggi dico aiutaci a ricostruire il centrosinistra. Ma se vogliamo un Pd riferimento popolare, serve una politica sociale radicale e una classe dirigente diversa dalla classe di potere di questi anni. Dobbiamo voltare pagina, mantenere tutti dentro e far tornare i tanti elettori andati via. Le prossime elezioni europee saranno uno spartiacque tra chi vuole un'Europa unita e sociale, radicalmente cambiata da quella attuale e i sovranisti alla Salvini che vogliono amputarla. Serve un Pd a porte aperte che riparte dagli ultimi e vive ogni giorno nei luoghi del disagio. Chi pensa di candidarsi al congresso non voltando pagina e fingendo che tutto vada bene, non ha capito nulla e danneggerà ancora di più il Pd". Così Francesco Boccia, deputato PD e candidato alla segreteria del Partito Democratico, in un video girato al mercato dell'Isolotto di Firenze nel corso della campagna congressuale e pubblicato sui social. (Ren)