Cile: firmato accordo con Cina per adesione a iniziativa Nuova via della seta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cile, afferma il documento del ministero, è in questo modo il primo paese al mondo ad aver negoziato l'estensione di un accordo bilaterale con la Cina, mercato che già ad oggi rappresenta il suo primo destino commerciale. Lo scambio commerciale bilaterale nel 2017 ha raggiunto i 34,595 miliardi di dollari, con un incremento del 9,5 per cento rispetto al 2016. L'accordo precedente già includeva la completa esenzione di dazi sul 97,2 per cento delle esportazioni cilene e sul 99 per cento del valore delle esportazioni di un totale di 7336 prodotti. (segue) (Abu)