Cile: firmato accordo con Cina per adesione a iniziativa Nuova via della seta (4)

- L’iniezione di capitali della Cina nei progetti della nuova Via della seta ha toccato un nuovo record nel 2017, con un aumento di ben 30 punti percentuali a 20,1 miliardi di dollari. Il dato è tanto più significativo, in quanto il 2017 ha segnato anche il primo calo del volume complessivo di investimenti diretti esteri cinesi: meno 19 per cento rispetto al 2016. I dati pubblicati dal ministero del Commercio cinese attestano che gli investimenti operati da Pechino nei 64 paesi interessati dall’iniziativa della nuova Via della seta hanno superato il precedente record annuale di 18,9 miliardi di dollari, registrato nel 2015. Stando ai dati preliminari, inoltre, il 2018 potrebbe segnare un nuovo record: nei primi otto mesi dell’anno gli investimenti non finanziari cinesi nei paesi della nuova Via della seta hanno infatti registrato un aumento del 12 per cento su base annua, a 9,5 miliardi di dollari. La nuova Via della seta ha anche assorbito una quota senza precedenti del totale degli investimenti esteri operati dalla Cina: il 12,7 per cento su un totale complessivo di 158,3 miliardi di dollari, contro il 7,8 per cento del 2016. (Abu)