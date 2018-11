Tunisia: leader Ennahda Ghannouchi, rivoluzione tunisina non può essere esportata in altri paesi

- La rivoluzione avvenuta in Tunisia nel 2011 e che ha dato il via alla stagione delle cosiddette “primavere arabe” non è fatta per “essere esportata in altri paesi”. Lo ha dichiarato il leader del movimento islamico moderato tunisino Ennahda, Rachid Ghannouchi, in un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa turca “Anadolu”. Come ricordato dal leader di Ennahda, la Tunisia ha dato i natali alle rivoluzioni della primavera araba che hanno colpito diversi paesi arabi come l'Egitto, la Libia, la Siria e lo Yemen. Tuttavia, per Ghannouchi "la rivoluzione tunisina è stata una formula locale per risolvere i problemi interni”. Parlando del ruolo di Ennahda, che negli ultimi anni ha rivisto radicalmente la propria azione e ideologia facendosi portatore di una visione dell’Islam moderata, Ghannouchi ha sottolineato è impegnato nella politica estera dello stato tunisino: “Non abbiamo bisogno di prendere lezioni da nessuno su questo". (segue) (Tua)