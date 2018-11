Tunisia: leader Ennahda Ghannouchi, rivoluzione tunisina non può essere esportata in altri paesi (2)

- In riferimento alla situazione della Tunisia e al pericolo dell’estremismo, Ghannouchi ha sottolineato che “il terrorismo è ormai in una fase di declino”. Il leader di Ennahda ha citato il recente attentato compiuto da Mouna Kebla, la giovane donna che la scorsa settimana si è fatta esplodere nella via più centrale di Tunisi, ferendo oltre 20 persone: “Questo è stato un tentativo primitivo che ha dimostrato che il terrorismo sta declinando e che le nostre forze di sicurezza sono riuscite a smantellare le reti terroristiche". Per Ghannouchi, “la Tunisia sconfiggerà il terrorismo e rimarrà unita, grazie all'unità del suo popolo e del suo esercito". Parlando della situazione politica in Tunisia, caratterizzato dalla crisi del partito laico Nidaa Tounes, fondato dal presidente Beji Caid Essebsi, Ghannoichi ha sottolineato che Ennahda rifiuta il monopolio della scena politica da qualsiasi partito. “La nostra politica si basa sul principio di partnership e partecipazione per tutti", ha affermato. "Le circostanze attuali richiedono l'unità nazionale e il rafforzamento della stabilità politica, di sicurezza, economica e sociale", ha detto Ghannouchi, il cui movimento governa insieme a Nidaa Tounes nell’esecutivo guidato da Youssef Chahed. (segue) (Tua)