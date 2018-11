Tunisia: leader Ennahda Ghannouchi, rivoluzione tunisina non può essere esportata in altri paesi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’intervista Ghannouchi ha anche affrontato il caso dell’omicidio di Jamal Khashoggi, l’editorialista dalla “Washington Post” considerato vicino ai Fratelli musulmani, ucciso lo scorso 2 ottobre all’interno del consolato dell’Arabia Saudita a Istanbul. Per il leader di Ennahda, il cui movimento vanta profondi legami con il Partito giustizia e sviluppo (Akp) del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, il giornalista saudita è una “vittima della violenza politica”. "Tutte le parti, compresi i nostri fratelli in Arabia Saudita, si sono mobilitate per condannare l'incidente e cercare gli autori e consegnarli alla giustizia", ha dichiarato. Ghannouchi ha descritto i rapporti con l'Arabia Saudita come "fraterni e buoni", deplorando i tentativi di portare alcune sue dichiarazioni sull'assassinio di Khashoggi "fuori dal contesto". "Questo è stato un tentativo di gettare sedizione tra noi e la presidenza tunisina e il regno saudita, che è un comportamento irresponsabile e immorale", ha dichiarato. Infatti, Ghannouchi aveva paragonato Khashoggi a Mohamed Bouazizi, il giovane venditore ambulante la cui morte per autoimmolazione è divenuta il simbolo della rivoluzione tunisina contro il regime di Zine el Abidine Bel Ali. Ghannouchi ha precisato che la sua intenzione non è stata quella di "interferire negli affari dello Stato” o fare riferimento a “questo o quel regime”, sottolineando di aver fatto il paragone tra Khashoggi e Bouazizi per semplice “simpatia”. "Bouazizi era un simbolo di resistenza contro il vecchio regime e Khashoggi è stato vittima di violenza politica contro i giornalisti", ha affermato. (Tua)