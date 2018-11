Maltempo: Renzi (Pd), governo smetta di litigare e riapra il progetto Casa Italia

- "Il maltempo ha fatto danni e morti in tutta Italia. Eppure il Governo litiga sulle nomine e sul reddito di cittadinanza, tanto per cambiare. Poltrone e sussidi, come nella peggiore tradizione politica italiana". Lo ha scritto sul suo profilo facebook Matteo Renzi (Pd). "Lo stato di emergenza riguarda tante regioni. Dalle Dolomiti alla Sicilia rischiamo di pagare per anni gli effetti del maltempo. Faccio un appello al Governo: smettete di litigare per una settimana. E riaprite subito il progetto Casa Italia, ideato da Renzo Piano e chiuso da Di Maio e Salvini. Siamo pronti a venire in parlamento e a votare a favore della proposta. Ma fatelo subito. Basta parlare di condoni, riaprite subito Casa Italia. I soldi ci sono: spendeteli per questo, anziché per i sussidi elettorali", ha concluso l'ex premier. (Ren)