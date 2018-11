Tor Sapienza: Benvenuti, piena solidarietà a operatori Ama aggrediti

- "In merito al gravissimo episodio che è accaduto in questi giorni nei confronti di un gruppo di operatori di Ama a Tor Sapienza, contro i quali alcuni cittadini si sono rivolti accusandoli di essere 'nullafacenti, imboscati', e soprattutto nei confronti di unoperatore aggredito con calci e pugni, voglio esprimere la netta condanna dell’accaduto e la piena solidarietà a chi svolge ognigiorno, fra mille difficoltà, un lavoro fondamentare per la pulizia ed il decoro della Capitale". È quanto dichiara in una nota Piergiorgio Benvenuti, ex presidente dell’Ama ed oggi Portavoce del Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale."Questa è l’ennesima aggressione verbale ed anche fisica nei confronti dei lavoratori dell’Ama che non hanno alcuna responsabilità rispetto alle decisioni ed alla programmazione del vertice dell’azienda e dell’indirizzo strategico-politico dell’Amministrazione Capitolina. A farne le spese sono esclusivamente i lavoratori dell’Azienda - prosegue Benvenuti - oltre ai cittadini ai quali non si garantisce un adeguato servizio ed all’immagine della Capitale che soprattutto in tema di rifiuti e di decoro viene notevolmente colpita. E’ ora di fronteggiare seriamente le emergenze prodotte ormai in questi ultimi anni in cui in materia di nuovi impianti, di servizi alla città, di sviluppo della raccolta differenziata, si sono fatti notevoli passi indietro ed a farne le spese sono proprio i lavoratori dell’Ama".(Com)