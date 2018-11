Ilva: Labriola (FI), Conte intervenga. A Taranto non è cambiato nulla

- "È passato solo un giorno in cui AcerlorMittal ha assunto a tutti gli effetti la guida dell'Ilva di Taranto e già ci sono minacce di proteste e manifestazioni: questa è la cartina tornasole dei fallimentari risultati ottenuti da Di Maio". Lo ha affermato , in una nota, Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia. "Oggi ci troviamo di fronte la triste realtà: a pagare come sempre sono sempre i soliti noti, i lavoratori e i cittadini di Taranto. Di Maio ha fallito e non ha vigilato. Se avesse letto realmente i dossier, se conoscesse la realtà dell'Ilva di Taranto non se ne sarebbe lavato le mani come Ponzio Pilato. Il suo pressappochismo è davvero inquietante. Mi rivolgo all'avvocato del popolo Conte, invitandolo a metterci la faccia e ad intervenire perché a Taranto non è cambiato niente, anzi peggiora la crisi sanitaria, ambientale, economica e ad essere colpite sono le fasce più deboli. Taranto è ormai una città fantasma dove l'aria è irrespirabile, un territorio nuovamente sacrificato ma che non merita di essere abbandonato dal governo", ha concluso. (Ren)