4 novembre: Tripodi (FI), Forze Armate orgoglio e vanto dell'Italia nel mondo

- "Le nostre Forze Armate sono l'orgoglio e il vanto dell'Italia nel mondo". Lo ha dichiarato Maria Tripodi Capogruppo di Forza Italia in Commissione Difesa alla Camera, che ha aggiunto: "le donne e gli uomini dei nostri corpi militari sono un fulgido esempio di dedizione, passione, sacrificio e alto servizio reso al Paese, per la tutela della sicurezza dei cittadini e per l'umanità dimostrata in ogni scenario. Alla vigilia dell'Anniversario della vittoria nella prima guerra mondiale a loro e alle loro famiglie va la mia più profonda gratitudine per aver contribuito e contribuire a rendere grande la Patria", ha concluso l'esponente azzurra.(Ren)