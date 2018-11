Kosovo: premier Haradinaj, nessun motivo per presentare dimissioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Thaci ha sottolineato che è arrivato il momento per un accordo vincolante tra Kosovo e Serbia, nel corso del suo intervento a Minsk per il summit organizzato dal gruppo che cura l'organizzazione della conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera. "L'Europa è ad un crocevia, con numerosi sviluppi che sollevano domande sul futuro", ha affermato Thaci evidenziando che "i Balcani occidentali sono lasciati in una situazione incerta". Secondo Thaci, Pristina e Belgrado stanno cercando un accordo di pace e "stiamo considerando tutte le idee" per trovare un accordo "difficile", ma si tratta di un processo di cui il presidente vede "la luce in fondo al tunnel". "L'attuale status quo non può essere mantenuto a lungo", ha osservato Thaci sottolineando l'esigenza di evitare "l'attuale conflitto congelato" che danneggia entrambi i paesi, il loro sviluppo economico e la sicurezza. (segue) (Kop)