Kosovo: premier Haradinaj, nessun motivo per presentare dimissioni (5)

- Secondo il presidente kosovaro, l'unica soluzione è un accordo vincolante con il riconoscimento reciproco dei due paesi, in modo da "far calare il nazionalismo nella nostra regione" e da avere "meno voci che richiamano alla guerra e alle tragedie". A modo di vedere di Thaci, quello che ricercano Pristina e Belgrado deve essere un accordo "finale e definitivo". "Non ci dovrà essere un confine su linee etniche ben definite e non ci sarà alcuno scambio di popolazioni tra i due paesi - ha precisato Thaci -. Manterremo lo spirito multietnico e la realtà attuale del Kosovo e della Serbia". (segue) (Kop)