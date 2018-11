Iraq: in una settimana Stato islamico uccide tre capi villaggio nel nord del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato islamico ha giustiziato tre capi villaggio in meno di una settimana nel nord dell’Iraq, secondo quanto riferito a fonti locali ai media internazionale. In totale sono almeno nove i funzionari iracheni uccisi dai terroristi negli ultimi sette mesi. Ieri sera, Abdallah al Ouasmi, il responsabile (moktar) del villaggio di Mahmoudiya, vicino ad Hawija a est di Kirkuk (Iraq settentrionale) è stata l’ultima vittima in ordine cronologico di questa ondata di esecuzioni portata avanti dallo Stato islamico. Lo scorso 31 ottobre è stato invece ucciso il mokhtar di al Hanoutiya, sempre nell’area di Hawija, il quale secondo fonti locali è stato giustiziato sempre con le stesse modalità. Lo scorso 29 ottobre un funzionario provinciale della provincia di Kirkuk ha dichiarato ai media locali che i combattenti dello Stato islamico hanno attaccato la casa del mokhtar del villaggio di al Jassemiya, Mohammed Joumaa, trascinando l’uomo fuori dalla sua abitazione e uccidendolo. (segue) (Irb)