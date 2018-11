Iraq: in una settimana Stato islamico uccide tre capi villaggio nel nord del paese (2)

- Nella zona di Hawija, uno degli ultimi bastioni dello Stato islamico in Iraq, situato a 230 chilometri a nord di Baghdad, nella provincia di Kirkuk, i terroristi attaccano regolarmente edifici e infrastrutture pubbliche comprese installazioni petrolifere, elettriche e anche esponenti dell’amministrazione locale. Nei piccoli villaggi di questa regione montuosa e rurale, il "mokhtar", capo villaggio in arabo, è quindi diventato un obiettivo primario per lo Stato islamico. L'Iraq ha annunciato alla fine del 2017 la vittoria contro lo Stato islamico dopo la completa conquista di Mosul, capitale de facto del gruppo terroristico da cui nel 2014 il leader Abu Bakr al Baghdadi aveva proclamato la costituzione del califfato. In un anno il numero di attacchi è drasticamente diminuito, tuttavia restano ancora attive cellule jihadiste, specialmente nelle aree montuose o desertiche, difficilmente controllabili dalle Forze armate in particolare quelle al confine con la Siria, dove nella provincia di Deir ez Zor, la presenza del gruppo è ancora molto forte. (segue) (Irb)