Iraq: in una settimana Stato islamico uccide tre capi villaggio nel nord del paese (3)

- Almeno 69 civili iracheni sono stati uccisi e altri 105 feriti in atti di terrorismo, violenze e conflitti armati in Iraq nell'ottobre 2018, secondo i dati registrati dalla missione di assistenza delle Nazioni Unite per l'Iraq (Unami). Le cifre comprendono, oltre ai civili, anche esponenti delle forze di polizia in funzioni non di combattimento, la protezione civile, le squadre di sicurezza personale, le guardie a protezione degli edifici pubblici e privati e il personale dei vigili del fuoco. Come riferisce la stessa Unami, il dato di ottobre è il più basso dal novembre 2012, inizio delle attività registrazione su base mensile dei morti e dei feriti da parte delle Nazioni Unite. Secondo il rappresentante speciale Onu per l’Iraq, Jan Kubis, il dato delle morti e dei feriti in calo “mostra che il paese sta gradualmente uscendo dal ciclo di violenza” che ha caratterizzato il paese negli ultimi anni. Il governatorato con più vittime civili è stato quello di Ninive con 29 morti e 36 feriti, seguito da Baghdad (29 morti e 35 feriti) e Anbar (05 morti e 19 feriti). L'Unami ha riferito di essere stato ostacolato nella sua ricerca in determinate aree del paese, precisando di aver potuto verificare solo parzialmente alcuni incidenti. Le cifre relative alle vittime del governatorato di Anbar sono fornite dalla direzione della sanità della provincia a maggioranza sunnita, e secondo Unami, potrebbero non rispecchiare pienamente il numero reale di vittime a causa della maggiore volatilità della situazione sul terreno e dell'interruzione dei servizi. (Irb)