Giustizia: Costa (FI), Bonafede parla per slogan ma non studia i numeri

- "Il Ministro Bonafede parla per slogan, ma non studia i numeri. Altrimenti saprebbe che oltre il 60% delle prescrizioni interviene durante le indagini preliminari - quando la difesa non tocca palla - ed è frutto delle scelte delle Procure che, in barba al principio di obbligatorietà dell'azione penale, decidono quali fascicoli far avanzare e quali rallentare. Visto che afferma di visitare quotidianamente i Tribunali, probabilmente si limita ad inutili passeggiate, perché se studiasse i numeri il Ministro saprebbe che la percentuale di prescrizioni varia da Tribunale a Tribunale, da Corte d'Appello a Corte d'Appello. Secondo gli ultimi dati disponibili - visto che il Ministero non ha comunicato i dati più recenti alle Commissioni parlamentar i- il record spettava a Torino con 34,3% di prescrizioni, poi Parma (31,9), Spoleto (25,1), Venezia 23,7), mentre a Bolzano si registrava il record opposto (0,4%), davanti a Cuneo (1,6%)". E' quanto ha dichiarato Enrico Costa, deputato di Forza Italia e responsabile del Dipartimento Giustizia del movimento azzurro. "Questa disomogeneità - ha aggiunto - dimostra che la vera causa delle prescrizioni è data da ragioni organizzative, e un mero allungamento dei tempi non cambierebbe nulla, salvo mettere sullo stesso piano chi si impegna e chi dorme". "I tempi dei processi si allungherebbero a dismisura, ma il Governo a quanto pare se ne infischia del fatto che le nostre carceri sono piene di detenuti in attesa di giudizio e che dal 1992 ad oggi quasi 30.000 persone ha ottenuto la riparazione per giusta detenzione essendo stata arrestata ingiustamente. Che se ne fanno queste persone di un risarcimento dopo 20 anni? Il Ministro faccia correre i processi, invece di inventarsi una norma per creare processi lumaca e cancellare le colpe di chi queste lentezze le ha create", ha concluso Costa.(Ren)