Nidi: De Priamo-Mollicone (Fd'I), cadono calcinacci, mettere scuole in sicurezza

- "In più occasioni come Fdi abbiamo denunciato la situazione di degrado e abbandono dei plessi scolastici della Capitale. Alcuni cittadini ci segnalano che all’interno dell’asilo nido comunale ‘Brontolo’ di via Antonio Genovesi dei pannelli che rivestono il soffitto della struttura hanno ceduto, e i calcinacci sono finiti sui lettini dove solitamente vengono fatti riposare i bambini. Come Fdi presenteremo un'interrogazione in Campidoglio, l'ennesimo episodio di oggi conferma la scarsa attenzione della Giunta Raggi alle manutenzioni scolastiche". È quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fd'I, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio e Federico Mollicone deputato. (Com)