Difesa: Marina Militare, portaerei Cavour in sosta a Genova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La portaerei Cavour, impegnata nel mese di novembre in attività di addestramento interforze nel Mar Tirreno con gli aerei del Gruppo Aerei Imbarcati (Grupaer), elicotteri dell’Esercito Italiano e velivoli dell’Aeronautica Militare, farà sosta da martedì 6 a giovedì 15 novembre 2018 nel porto di Genova dove sarà ormeggiata presso Ponte Doria. Come riferisce un comunicato stampa della Marina Militare, durante la sosta la nave sarà a disposizione delle visite della popolazione, degli istituti scolastici e dei giovani studenti che partecipano al Salone Orientamenti, organizzato dall'Agenzia Regionale per la Formazione e il Lavoro - Alfa Liguria, dal 13 al 15 novembre. A tale proposito sarà organizzato a bordo un percorso informativo con approfondimenti sulle attività e le peculiarità professionali delle componenti specialistiche della Forza Armata grazie ad apposite aree espositive che verranno messe a disposizione dei visitatori. (segue) (Com)