Legge di bilancio: Di Maio, con Ue dialoghiamo ma non arretriamo di un millimentro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la commissione europea è importante avere un dialogo, ma non arretriamo di un millimetro sia per quello che c'è nel testo, sia per quello che ancora non c'è ma verrà aggiunto in Aula". E' quanto ha dichiarato in un intervista al Corriere della Sera pubblicata questa mattina, il vcepresidente del Consiglio Luigi Di Maio, parlando della manovra economica del governo. Quanto alle preoccupazioni del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Di Maio ha sottolineato: "La sua attenzione è la nostra: anche noi teniamo alla salvaguardia degli interessi degli italiani". (Ren)