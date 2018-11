Legge di Bilancio: Di Maio, unico compromesso con Ue è superamento austerity. Il reddito di cittadinanza non si tocca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se il tema è mettere in discussione il reddito di cittadinanza o il superamento della Fornero non c'è rilievo che tenga". E' quanto ha dichiarato Luigi Di Maio al Corriere della Sera in un'intervista apparsa questa mattina. Per il vicepresidente del Consiglio l'unico compromesso possibile "è comprendere tutti che le politiche di austerity non le ha superate l'Italia, ma molti altri paesi prima di lei". Secondo Di Maio non ci saranno sanzioni contro l'Italia perchè "il premier Conte e il ministro Tria sapranno spiegare alla Commissione la bontà della manovra". (Ren)