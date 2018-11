Repubblica Dominicana-Cina: presidente Medina inaugura ambasciata a Pechino

- Il presidente della Repubblica Dominicana, Danilo Medina, ha ufficialmente inaugurato l'ambasciata statunitense in Cina. La cerimonia, riferisce una nota della presidenza, si è tenuta nel corso della prima visita ufficiale del capo dello stato nel paese asiatico, dopo la recente apertura delle relazioni diplomatiche. In precedenza Medina era stato ricevuto dal suo omologo cinese, Li Jinping, in un incontro chiuso con la firma di una nutrita serie di strumenti di cooperazione. Tra questi, un accordo di sopressione dei visti dai passaporti ufficiale diplomatici, un memorandum di intesa e cooperazione per la formazione di risorse umane, un accordo di cooperazione per l'aviazione civile, un memorandum di intesa tra il ministero delle Finanze dominicano e la Banca dello sviluppo cinese, tra il ministero delle Finanze e la Banca per l'importazione e l'esportazione della Cina. I due paesi hanno anche sottoscritto un impegno a stabilire migliori condizioni di accesso del tabacco dominicano in Cina, con l'impegno di Pechino a coadiuvare gli sforzi del paese centroamericano nel rispettare i parametri fitosanitari locali. (segue) (Mec)