Repubblica Dominicana-Cina: presidente Medina inaugura ambasciata a Pechino (4)

- Una scelta che ha destato l'attenzione degli Stati Uniti, allarmati per la crescente influenza della Cina nella regione a dispetto di Taiwan che continua ad essere un "socio affidabile" sullo scacchiere internazionale. A inizio settembre il dipartimento di Stato Usa aveva convocato i suoi rappresentanti diplomatici di Panama, El Salvador e Repubblica Dominicana, per conoscere i motivi della decisione di rompere con Taipei e avvicinarsi a Pechino. E, dopo aver valutato la decisione di adottare contromisure, ha deciso di mantenere alta l'attenzione ricordando ai partner centroamericani a "tenere gli occhi aperti" sui massicci investimenti che la Cina fa nei loro paesi, affinché questi non pregiudichino lo sviluppo delle attività locali. (Mec)