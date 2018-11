Giustizia: Bartolozzi (FI), da Bonafede preoccupanti affermazioni in stile "osteria"

- "Che un ministro della Giustizia continui ad esprimersi a 'tarallucci e vino' è quantomeno inadeguato e mortificante per uno Stato di diritto. Invece di cavalcare i peggiori conati di giustizialismo, il Guardasigilli ha l'obbligo di rispondere, in punto di diritto, alle legittime rimostranze già palesate dalle camere penali sull'emendamento della prescrizione che nottetempo ha allungato, questa volta sì con una manina, ai suoi deputati pentastellati. Evidentemente la sua lunga e proficua esperienza nelle aule di Giustizia, da avvocato civilista, non gli ha consentito di maturare quel rispetto delle forme che, sopratutto in ambito penale, trascende la sostanza". Così Giusi Bartolozzi, deputata di Forza Italia, segretario della commissione Giustizia della Camera. "Quanto all'ampliamento delle piante organiche dei Tribunali, percepiamo le ambizioni del ministro - evidentemente suggestionato dalla visione di troppi film polizieschi - di arruolare una armata Brancaleone, perchennò sotto il giogo della piattaforma Rousseau, per arrestare ogni cittadino italiano che osi pensare, e non anche agire, ma per fortuna l'Italia non è ancora uno Stato di Polizia. Prima di proclamare l'ampliamento delle piante organiche dei Tribunali come riportato dall'Ansa, il ministro - laddove se ne comprenda la differenza - provveda a colmare i vuoti di organico più volte denunciati dall'Anm, attui serie riforme deflative dei contenziosi - troppo spesso seriali e marginali - e vigili sugli indici di produttività dei singoli addetti ai lavori", ha concluso. (Ren)