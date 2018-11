Turchia-Arabia Saudita: presidente Erdogan, ordine di uccidere giornalista Khashoggi giunto dai più alti vertici leadership Riad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ordine di uccidere il giornalista saudita, Jamal Khashoggi, è giunto dai più alti vertici della leadership dell’Arabia Saudita. Lo ha dichiarato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, in un’intervista rilasciata al quotidiano statunitense “The Washington Post” che vantava tra i suoi collaboratori proprio Khashoggi. Nell’intervista Erdogan sostiene che le 18 persone sospettate di aver condotto l’omicidio, avvenuto lo scorso 2 ottobre all’interno del consolato del regno a Istanbul, sono attualmente detenute in Arabia Saudita: "Sappiamo anche che quegli individui sono giunti per eseguire i loro ordini: uccidere Khashoggi e andarsene. Infine sappiamo che l'ordine di uccidere Khashoggi è giunto dai più alti livelli del governo saudita", ha detto Erdogan. Il presidente turco ha aggiunto che è stato grazie al lavoro della Turchia che il caso di Khashoggi è stato reso noto al mondo. "Tuttavia ci sono altre domande, non meno significative, le cui risposte contribuiranno alla nostra comprensione di questo atto deplorevole", ha detto Erdogan, compreso il luogo in cui si trova il corpo di Khashoggi, l'identità del "collaboratore locale" a cui sono stati dati i suoi resti e chi ha ordinato l'uccisione. "Sfortunatamente, le autorità saudite si sono rifiutate di rispondere a queste domande", ha detto Erdogan, che si è impegnato a continuare a porre domande a Riad per rivelare tutta la verità relativa al caso. (segue) (Tua)