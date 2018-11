Turchia-Arabia Saudita: presidente Erdogan, ordine di uccidere giornalista Khashoggi giunto dai più alti vertici leadership Riad (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Erdogan ha sottolineato che l’individuazione del corpo è necessaria per dare a Khashoggi “una sepoltura adeguata” in linea con le usanze islamiche: “Lo dobbiamo alla sua famiglia e ai suoi amici, compresi i suoi ex colleghi della Washington Post. Dobbiamo dare loro l'opportunità di porgere l'ultimo saluto e rendere omaggio a questo onorevole uomo”. Nonostante le tensioni derivanti dall’omicidio Khashoggi, Erdogan ha sottolineato che Ankara e Riad godono ancora di relazioni amichevoli. "Non credo per un secondo che il re Salman, il custode delle sacre moschee, abbia ordinato l’uccisione di Khashoggi, quindi non ho motivo di credere che il suo omicidio rispecchi la politica ufficiale dell'Arabia Saudita. In questo senso, sarebbe sbagliato ritenere l’omicidio di Khashoggi come un problema tra due paesi”. Tuttavia, secondo il presidente turco “l’amicizia che da molto tempo caratterizza le relazioni tra Turchia e Arabia Saudita non significa che Ankara chiuderà un occhio su questo omicidio premeditato”. (segue) (Tua)