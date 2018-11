Turchia-Arabia Saudita: presidente Erdogan, ordine di uccidere giornalista Khashoggi giunto dai più alti vertici leadership Riad (3)

- Per Erdogan l'uccisione di Khashoggi è “inspiegabile". Il presidente turco ha osservato che nessuno dovrebbe osare commettere "tali atti sul territorio di un paese membro della Nato”. "Se qualcuno sceglie di ignorare questo avvertimento, dovrà affrontare gravi conseguenze: l'omicidio di Khashoggi è stata una chiara violazione e un chiaro abuso della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari: la mancata punizione degli autori potrebbe costituire un precedente molto pericoloso", ha dichiarato il presidente turco. Erdogan ha anche condannato l'inazione da parte delle autorità consolari saudite, in particolare il console, che dopo l’omicidio è fuggito in Arabia Saudita. "Come membri responsabili della comunità internazionale, dobbiamo rivelare le identità dei ‘burattinai’ dietro l'uccisione di Khashoggi e scoprire chi tra i funzionari sta ancora cercando di coprire l’omicidio”, ha detto Erdogan. (Tua)