Maltempo: Fraccaro, interventi tempestivi per fronteggiare l'emergenza

- "Metteremo in campo ogni misura necessaria per fronteggiare l'emergenza maltempo e aiutare i cittadini e le imprese a risollevarsi. Al tal fine il Governo si recherà nelle zone colpite per assicurare al meglio interventi ad hoc, tempestivi ed efficaci". Lo ha dichiarato il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta, Riccardo Fraccaro. "Rinnovo il cordoglio mio personale e di tutto il Governo per le vittime del maltempo che sta flagellando il nostro territorio. Alle famiglie e alle comunità locali colpite da questa calamità esprimiamo la massima solidarietà. Alle organizzazioni di soccorso va ancora una volta tutta la nostra gratitudine per il loro straordinario impegno", ha concluso Fraccaro. (Ren)