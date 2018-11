Business news: vicepremier russo Trutnev, interscambio commerciale con Giappone tocca i 14 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume d’affari degli scambi commerciali tra la Federazione Russa e il Giappone si è attestato a 14 miliardi di dollari quest’anno, registrando una crescita del 18 per cento circa. Lo ha dichiarato Juri Trutnev, vicepremier e rappresentante presidenziale plenipotenziario nel Distretto federale dell’Estremo oriente, durante una tavola rotonda con alcuni rappresentanti della comunità imprenditoriale giapponese. “Il Giappone è da sempre uno dei più importanti partner economici per la Federazione Russa nella regione dell’Asia-Pacifico, come mostrato dagli ultimi sviluppi registrati dall’interscambio tra i nostri paesi. Il commercio bilaterale è cresciuto di quasi il 18 per cento, toccando i 14 miliardi di dollari”, ha dichiarato Trutnev. Ancora più significativa, stando al vicepremier, è la crescita che ha interessato il Distretto nella sua interezza (23 per cento), responsabile per un terzo dell’interscambio commerciale tra Mosca e Tokyo. (Rum)