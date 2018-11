Business news: Grecia, Taiped e Trainose firmano contratto per vendita Rosco

- Il Fondo ellenico per le privatizzazioni (Taiped) e l'operatore del servizio ferroviario Trainose hanno firmato ieri un contratto per la vendita del 100 percento della società di manutenzione dei vagoni ferroviari Rosco. Trainose, controllata al 100 per cento dal gruppo Ferrovie dello Stato italiane, pagherà per l’acquisto 22 milioni di euro. L'accordo richiede ora l'approvazione della Commissione per la concorrenza, che deciderà sulla forma dell'acquisizione di Rosco da parte di Trainose. Quest'ultima preferirebbe assorbire completamente Rosco, scrive il quotidiano di Atene “Kathimerini”, ma il regolatore potrebbe costringere l'impresa di manutenzione a rimanere una controllata separata in quanto servirà anche operatori ferroviari alternativi, come Real Cargo e Pearl. (Gra)