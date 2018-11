Business news: Ungheria, tasso crescita economica diminuirà nel 2019, ma inflazione rimarrà alta

- Il ritmo di crescita dell'economia ungherese rallenterà il prossimo anno e l'inflazione rimarrà elevata. È quanto emerge dalla nuova stima dell'istituto di analisi economica ungherese Gki. Gli esperti dell'istituto hanno sottolineato che il tasso di crescita dei prezzi al consumo è in aumento da sette mesi consecutivi. Attualmente, il tasso annuo di inflazione è del 3,6 per cento. Entro la fine di quest'anno, secondo Gki, questa tendenza non cambierà. L'istituto prevede un'inflazione al 3,5 per cento nel 2019. Motivo di tale crescita è la debolezza del fiorino. (Res)