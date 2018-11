Business news: Azerbaigian, in programma costruzione nuove centrali elettriche a energia rinnovabile

- Il governo azerbaigiano ha in programma di costruire, nei prossimi anni, una serie di centrali elettriche ad energia rinnovabile, per una capacità totale di 420 megawatt. Lo ha dichiarato oggi alla stampa locale il viceministro dell’Energia, Samir Valiyev, annunciando l’inizio dei preparativi per la realizzazione del progetto da parte del suo dicastero e degli organi competenti. “La creazione di un quadro normativo efficiente è cruciale, dal momento che abbiamo preso degli impegni in ambito internazionale relativi alla decarbonizzazione e ad una serie di altre questioni”, ha affermato il viceministro. Valiyev ha poi annunciato una serie di negoziati in corso con svariati investitori stranieri provenienti da Cina, Stati Uniti o Unione europea per un’eventuale partecipazione all’interno del progetto. “Ci concentreremo sull’energia eolica e sulla bioenergia, dal momento che abbiamo già centrali termoelettriche o idroelettriche operanti sul territorio nazionale”, ha aggiunto il viceministro, sottolineando ancora una volta la necessità di creare un quadro normativo corretto ed efficiente e di attrarre investitori stranieri. (Res)