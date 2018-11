Business news: Montenegro, disoccupazione al 17,49 per cento, in calo settimanale dell'1,8 per cento

Podgorica, 03 nov 07:00 - (Agenzia Nova) - La disoccupazione montenegrina è attualmente pari al 17,49 per cento. Lo ha riferito il quotidiano "Pobjeda" citando i dati settimanali dell'Ufficio di collocamento di Podgorica. La disoccupazione è calata dell'1,8 per cento rispetto alla settimana precedente. Le nuove assunzioni dall'inizio dell'anno fino a ora sono state in tutto 13.770. La disoccupazione più alta è stata rilevata nel luglio del 2000 ed è stata pari al 32,7 per cento, mentre la più bassa, pari al 10,1 per cento, è stata registrata nell'agosto del 2009. (Mop)