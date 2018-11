Business news: Albania, finanziamenti per 1,7 miliardi di euro su infrastruttura stradali fino al 2021

- Sono 1,7 miliardi di euro di finanziamenti previsti per la realizzazione di opere di infrastruttura stradale in Albania fino al 2021. Lo rivela un documento del governo, relativo alla finanziaria 2019. Dal totale, solo 445 milioni di euro saranno erogati dal governo, il resto rappresenta progetti secondo la formula di Partenariato pubblico privato, in cui l'opera viene realizzata con fondi dei privati, che poi vengono rimborsati a rate dallo Stato, per un periodo mediamente di 13 anni. Tra le opere più importanti, l'autostrada che collegherà Tirana con Dibra, nel nord del paese, al confine con l'ex repubblica jugoslava di Macedonia, ed il collegamento dell'autostrada proveniente dal Kosovo con l'asse che porta verso il sud del paese. (Alt)