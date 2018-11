Business news: Albania, opposizione su gara per controllo transazioni online, "un caso di palese corruzione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'opposizione di centro destra in Albania, guidata da Lulzim Basha, ha denunciato nei giorni scorsi la gara indetta dal ministero delle Finanze albanese per un nuovo sistema per la trasmissione in tempo reale al server della Direzione generale delle imposte. di tutte le transazioni con le casse fiscali. L'opposizione ha parlato di "un caso di palese corruzione". Già lo scorso agosto, quando è stata aperta la gara, l'opposizione aveva dichiarato che il vincitore "è già stato fissato e sarà una società croata". Infatti ad aggiudicarsi l'appalto è stato un consorzio composto da due società albanesi, Jehona e Datech e dalla società croata Neos. Il fondo stanziato dalle autorità è stato di 1,9 miliardi di lek (circa 15 milioni di euro) e l'offerta del consorzio vincitore è stata inferiore di solo 276 mila euro. (Alt)