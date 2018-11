Business news: Croazia, Fincantieri interessata a rilevare i cantieri navali Uljanik e 3 maj

- Le compagnie Fincantieri e Brodosplit hanno consegnato al ministero dell'Economia di Zagabria la lettera d'intenti congiunta per il rilevamento dei cantieri navali Uljanik e 3 maj a Pola (Pula) e Fiume (Rijeka). Lo ha confermato nei giorni scorsi al quotidiano "Jutarnji list" Darko Pappo, membro del direttivo della compagnia Div che gestisce Brodosplit. Pappo ha affermato che "noi abbiamo risposto alla chiamata del governo croato a tutti i più grandi cantieri navali della regione per esprimere il proprio interesse per Uljanik e 3 maj". Pappo ha precisato che "la lettera è stata mandata assieme a Fincantieri dato che siamo partner negli affari, abbiamo conoscenze dettagliate gli uni sugli altri e ci siamo riconosciuti come due compagnie che possono affrontare affari comuni". (Zac)