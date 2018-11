Business news: Russia-Italia, Generali apre ufficio di rappresentanza a Mosca

- È stato inaugurato in settimana l’ufficio di rappresentanza di Generali a Mosca, alla presenza del regional officer dell’area Austria, Cee & Russia e amministratore delegato di Generali Cee Holding, Luciano Cirinà, e del presidente e amministratore delegato di Generali Russia & Cis, Giorgio Callegari. Lo ha reso noto noto Generali tramite un comunicato stampa. In occasione della cerimonia di apertura, Generali è stato main partner di un concerto svoltosi nella Sala grande del conservatorio di Mosca il 30 ottobre 2018. L'Ad del gruppo Generali, Philippe Donnet, ha affermato: “Con l’inaugurazione del nostro nuovo ufficio a Mosca celebriamo un passo fondamentale nella nostra espansione in Russia. Generali guarda con grande interesse e impegno l'evoluzione e la crescita di un mercato caratterizzato da una domanda sempre più sofisticata e che richiede nuovi prodotti e soluzioni assicurative. Apprezziamo gli sforzi compiuti dal governo e dalle autorità russe per garantire disposizioni normative chiare ed efficaci per il settore assicurativo e siamo fiduciosi per i futuri successi di Generali in Russia”, ha detto. (Com)