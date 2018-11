Business news: vicepremier ucraino Kubiv, investimenti esteri diretti per un miliardo di dollari in prima metà 2018

- L’Ucraina ha attratto investimenti esteri diretti per un miliardo di dollari nella prima metà del 2018. Lo ha annunciato il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Commercio ucraino, Stepan Kubiv, ripreso dall’agenzia di stampa “Ukrinform”. “Il governo è riuscito a raggiungere un aumento degli investimenti in Ucraina, coinvolgendo nuove società straniere. Nella prima metà del 2018, il flusso di investimenti diretti ha raggiunto un valore complessivo superiore ad un miliardo di dollari”, ha dichiarato Kubiv durante una riunione dell’esecutivo ucraino. A partire dal 2015, come sottolineato dal ministro, sono state costruite nel paese 80 stabilimenti industriali grazie ai finanziamenti degli investitori esteri. “I principali investitori vengono da Germania, Turchia, Regno Unito, Ungheria e Giappone. L’Unione europea rappresenta il 75 per cento degli investimenti introdotti di recente grazie alla partnership pubblico-privato”, ha aggiunto Kubiv, ricordando in particolare l’importanza dell’industria dei motori e dei veicoli. (Res)