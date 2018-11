Business news: Fmi su Polonia, Pil crescerà del 4,5 per cento nel 2018, del 3,5 per cento nel 2019

- L'economia polacca dovrebbe crescere di circa il 4,5 per cento quest'anno, seguita dal 3,5 per cento nel 2019. Lo ha dichiarato il Fondo monetario internazionale (Fmi) in una nuova relazione ripresa dall'agenzia di stampa "Pap". L'Fmi ritiene che la crescita economica della Polonia dovrebbe rallentare nei prossimi anni, ciò dovrebbe tuttavia essere accompagnato da un deficit e un debito pubblico in calo. Inoltre, l'approccio ottimista alle politiche economiche mette la Polonia in condizione di affrontare sfide come l'invecchiamento della popolazione e la bassa produttività del lavoro negli anni a venire. Il Fondo monetario internazionale stima inoltre che la crescita del Pil polacco dovrebbe scendere al 2,75 per cento entro il 2023 per carenza di manodopera, calo di investimenti privati e crescita limitata della produttività. Il rapporto nota che la disoccupazione in Polonia è scesa a un livello storicamente basso, accompagnata da una minore disuguaglianza di reddito e livelli di povertà a fronte di una spesa sociale più elevata. (Res)