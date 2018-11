Business news: Croazia, produzione industriale a settembre in calo annuo del 2,6 per cento

- La produzione industriale croata è scesa nel mese di settembre del 2,6 per cento sul piano annuo. Secondo i dati dell'Ufficio per la statistica nazionale riportati dal sito di informazione "Capital", si tratta del calo annuo maggiore dal gennaio del 2015. Il settembre è stato il nono mese negli ultimi 11 in cui la produzione industriale croata ha subito una contrazione sul piano annuo. Il calo mensile è stato pari all'1,5 per cento. (Zac)