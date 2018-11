Business news: Grecia, perforazioni in Golfo Patrasso e Katakolo inizieranno nel 2019

- Le attività di perforazione per la ricerca di idrocarburi nelle acque greche del Mar Ionio, nello specifico nel Golfo di Patrasso e a Katakolo, inizieranno nel 2019. Lo ha annunciato il presidente amministratore delegato di Hellenic Hydrocarbon Resources Management, Yannis Bassias nel corso di un evento pubblico, citato dall’agenzia di stampa “Ana-Mpa”. Nel frattempo, è in corso una campagna per la promozione delle aree marine nello Ionio e a Creta. Nel golfo occidentale di Patrasso, il consorzio di Greek Petroleum ed Edison starebbe pianificando, rileva la testata, la prima trivellazione nel corso del 2019. A Katakolo, regione assegnata a Energean, ci sono scorte confermate di 10,5 milioni di barili. Le perforazioni di produzione avverranno anche l'anno prossimo con l'obiettivo di avviare la produzione nel 2020. Hellenic Hydrocarbon Resources Management è una società a totale partecipazione statale, tuttavia opera in modo indipendente come entità economica del settore privato. (Gra)