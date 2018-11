Business news: Balcani, rapporto Doing Bussiness 2019, Albania migliora la posizione e sale di due gradini

- L'Albania ha migliorato la propria posizione nella classifica pubblicata dalla Banca mondiale nell'ambito del rapporto Doing Business, pubblicato in settimana. Fra 190 paesi presi in esame, l'Albania si è collocata al 63mo posto, salendo di due gradini, rispetto al rapporto dello scorso anno. Migliorato di 0,50 punti percentuali, anche il suo punteggio, salito a 69,51 punti. Ad incidere nella posizione di Tirana, sarebbe stata in particolare la realizzazione di una riforma. Secondo il rapporto "l'attuazione dei contratti è diventata più facile grazie ad una modifica del Codice delle procedure civili, la quale stabilisce procedure più semplici nel caso di ricorsi e introduce precisi limiti di tempo per alcuni processi giudiziari". (Alt)