Business news: Visegrad, Banca mondiale, Polonia paese dell'area con economia più aperta ad attività imprenditoriale

- La Polonia è il paese con le normative più aperte all'attività imprenditoriale all'interno del gruppo di Visegrad (V4) e tra i migliori nell'Europa contro orientale. Lo rivelano i dati del rapporto della Banca mondiale "Doing Business 2019", ripresi dall'agenzia stampa polacca "Pap". Il paese ha perso però sei posizioni rispetto al rapporto del 2018. La Polonia ha il suo punto di forza nel campo dei servizi di commercio internazionale, accesso ai prestiti aziendali e procedure di fallimento. Il secondo paese con le migliori condizioni nell'area è la Repubblica Ceca, al 35mo posto. Seguono la Slovacchia, 42ma, e l'Ungheria, 53ma. Rimanendo nell'area dei paesi post comunisti, ottimi risultati sono stati raggiunti da Georgia, al sesto posto, e dalla Lituania, al 14mo. La Russia si trova in 31ma posizione. Doing Business è un rapporto della Banca Mondiale pubblicato ogni anno. Contiene una descrizione e un confronto delle condizioni commerciali in 190 paesi di tutto il mondo. Il rapporto analizza le normative che regolano le attività delle società, in particolare le procedure di fondazione, la concessione di permessi, il pagamento di tasse, le possibilità di commercio estero, e le condizioni del mercato del lavoro. (Res)