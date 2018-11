Business news: Fyrom, rapporto Doing Business, Skopje decima per facilità di fare impresa

- L'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom) è uno dei primi dieci paesi al mondo per facilità di fare impresa: è quanto emerge dal rapporto Doing Business 2019, pubblicato dalla Banca mondiale. La Fyrom si piazza al decimo posto a livello mondiale, primo tra i paesi della regione dei Balcani davanti alla Slovenia (40ma) e al Kosovo (44mo). Tra i paesi in posizione peggiore nella regione figurano la Bosnia Erzegovina, all'89mo posto, e la Grecia al 72mo. Stando al rapporto, Skopje figura al settimo posto per la protezione degli investitori appartenenti alle minoranze, mentre si piazza al 47mo per facilità di avviare un attività imprenditoriale. (Mas)