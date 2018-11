Business news: Russia, associazione imprenditoriale teme aumento tasse patrimoniali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le piccole e medie imprese di Mosca specializzate nel commercio temono che nel 2019 le loro spese fiscali possano crescere di oltre il 30 per cento. Ciò potrebbe accadere se il comune non accettasse di congelare l'aliquota dell'imposta sulla proprietà. In questo caso, essa aumenterà automaticamente dall'attuale 1,5 al 2 per cento. Lo scrive l'associazione imprenditoriale Opora Russia in una lettera al sindaco Sergej Sobjanin a disposizione di "Kommersant". Sullo sfondo di un aumento dell'IVA fino al 20 per cento e dell'instabilità generale dell'economia, un aumento delle tasse sulla proprietà potrebbe diventare un onere insostenibile per gli imprenditori. "Per le imprese, la situazione sarà fondamentale: le tariffe di affitto e i costi di noleggio aumenteranno a causa di un aumento delle detrazioni fiscali per i proprietari di immobili commerciali. Ciò porterà ad un aumento dei prezzi di beni e servizi, che, in una situazione di calo dei consumi, influenzerà negativamente la situazione generale ", spiega Sergej Seliverstov, vice presidente della filiale di Mosca di Opora Russia. (Rum)