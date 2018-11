Business news: Ucraina, classifica "Doing Business", paese guadagna cinque posizioni e arriva a 71mo posto

- L’Ucraina ha guadagnato cinque posizioni nella classifica “Doing Business” della Banca mondiale, attestandosi al 71mo posto. Lo ha annunciato il presidente ucraino Petro Poroshenko sul proprio profilo Facebook. “L’Ucraina è salita di cinque posizioni, arrivando al 71mo posto, un indicatore della positivo delle capacità del paese”, ha dichiarato il capo dello Stato, in riferimento alla graduatoria che considera le opportunità per gli imprenditori che vogliono investire nei vari paesi presi in rassegna. In particolare Poroshenko ha sottolineato il miglioramento di 41 posizioni nella categoria relativa agli scambi transfrontalieri, mentre in quella del “rispetto dei contratti” il salto è stato di 25 posizioni. (Res)